Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1800

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 800. Скончались 20 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 233 879 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 489 человек, с начала пандемии вылечились 223 276 пациентов. Скончались 2 666.

За минувшие сутки в стране проведено 14 839 тестов, 8 253 – на антиген и 6586 – ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 484 человека, в стационарах – 3 901, в ковид-гостиницах – 765.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.