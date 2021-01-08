В Грузии начинается подготовка к всеобщей переписи населения

В Грузии в 2021 году начнется подготовка к всеобщей переписи населения - на первые работы из бюджета Грузии выделено 300 тысяч лари, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На первом этапе в 2021 году в рамках подготовительных работ будут систематизированы существующие данные и начнется подготовка сотрудников.

Дата, когда пройдет всеобщая перепись населения, пока неизвестна. В среднем подготовка к переписи населения длится от двух лет. Для проведения переписи нужно подготовить регистраторов, разработать систему учета, установить все адреса населения и распределить их между регистраторами.

Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии - за исключением Абхазии и Цхинвальского региона – проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.

Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.