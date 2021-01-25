Из Грузии в Россию вывезли больше 20 тысяч тонн мандаринов

С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 36,7 тысячи тонн мандаринов на сумму 17,9 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Экспорт мандаринов с 1 августа 2020 года по 24 января 2021 года увеличился на 6,5 тысячи тонны (22%), а стоимость – на 2,3 миллиона долларов (15%) по сравнению с тем же периодом 2019/2020 годов.

Мандарины из Грузии в основном экспортировались в Российскую Федерацию — 21,2 тысячи тонн, в Армению — 8 тысяч тонн и Украину — 5,3 тысячи тонн.

Также экспорт осуществился в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По прогнозам, в Аджарии планируется собрать около 40 тысяч тонн мандаринов. Для этого создан оперативный координационный штаб. Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды — до 30 перерабатывающих предприятий.