ЕИБ и Liberty Bank расширяют поддержку бизнеса Грузии

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Liberty Bank договорились о расширении кредитной линии для грузинских микро-, малых и средних предприятий. Они внесут дополнительные 2,5 млн евро в общий кредитный пакет размером 17,5 млн евро, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Это создаст рабочие места, поддержит предприятия и поможет Грузии экономически восстановится после пандемии.



«Сегодня Европейский инвестиционный банк увеличил как сумму, так и привлекательность кредитов, доступных для предприятий. Это первый кредит, который мы предоставили нашему грузинскому партнеру в национальной валюте, – сказал президент ЕИБ, Вернер Хойер. – В прошлом году мы поддержали восстановление Грузии после COVID-19, предоставив 170 млн евро».



Кроме этого, расширение кредитного бюджета включает в себя 450 тыс. евро на техническую поддержку Liberty Bank в улучшении и расширении услуг для микро-, малых и средних предприятий.



Европейский инвестиционный банк поддерживает экономическое и социальное развитие Грузии с 2007 года. Сумма его вклада в местную экономику на сегодняшний день – около 1,85 млрд евро. Банк инвестировал в инфраструктуру, микро-, малые и средние предприятия, а также в проекты по производству зеленой энергии.