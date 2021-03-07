В страну поступит только вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения - Минздрав Грузии

По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, переговоры по вакцине против коронавируса ведутся с несколькими странами, в том числе с Китаем, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как пояснила Тикарадзе в передаче Первого канала Грузии, «Тема дня», в страну поступит только вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы ведем переговоры с Китаем, две китайские вакцины находятся в режиме ожидания. Эти вакцины очень скоро получат авторизацию ВОЗ, что станет для нас важной гарантией безопасности вакцины.

Если китайская вакцина не получит разрешения Всемирной организации здравоохранения, она не будет завезена в Грузию», — сказала Тикарадзе.

В то же время, как отметила Тикарадзев, переговоры также ведутся с Израилем по вакцине Pfizer. Кроме того, по словам Тикарадзе, также важна недавно представленная вакцина Johnson & Johnson, которая может стать довольно популярной благодаря своей эффективности.