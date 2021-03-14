До 1,5 тысячи медиков в Грузии записались на вакцинацию от COVID-19

На вакцинацию от COVID-19, первый этап которой начинается с 15 марта, уже записались 1 449 медработников, сообщает Минздрав Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Вакцинации подлежат все лица, занятые в сфере здравоохранения – врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи, административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы). Записаться на прививку они должны с помощью специальной электронной платформы.

«Если человек, занятый в секторе здравоохранения, зарегистрирован работодателем как работник в специальной электронной системе, и в течение последних 120 дней у него не была диагностирована коронавирусная инфекция, он может зарегистрироваться для вакцинации против COVID-19 в предпочтительном для себя медицинском учреждении», — говорится в заявлении Минздрава.