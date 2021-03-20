Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты в Грузию из Риги
Латвийская авиакомпания AirBaltic в 28 марта возобновляет рейсы по направлению Рига-Тбилиси-Рига, сообщает «Объединение аэропортов Грузии», передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
На первом этапе полеты будут выполнятся дважды в неделю.
В мае количество рейсов увеличится до четырех в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Министр экономики Натия Турнава сообщила, что в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.
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