В департаменте дорог Грузии отчитались о ходе строительства трассы Восток-Запад на перевале Рикоти

На Рикотском перевале, через который проходит международная автомагистраль Восток-Запад, продолжается активное строительство мостов и тоннелей. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В настоящее время работы ведутся на участках: Чумателети–Хеви протяженностью 11,6 километра, Хеви–Убиса (12,2 километра), Убиса–Шорапани длиной (13 километров) и Шорапани-Аргвета ллиной (14,7 километров). В параллельном режиме строятся 62 моста и 39 тоннелей. Уже проложено 6 тоннелей.

В целом на Рикотском перевале планируется строительство дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Новая трасса будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Завершить строительство планируют к 2023 году. Стоимость проекта, который в департаменте дорог называют «проектом века», составляет около 1 миллиарда долларов.

После завершения строительных работы значительно сокращается путь от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии). Если сейчас на дорогу требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция), и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.