В Грузии обсудили возможности расширения деятельности Nokia

Возможности расширения деятельности Nokia в Грузии обсуждались в министерстве экономики и устойчивого развития, где заместители министров Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили встретились с региональным вице-президентом финской корпорации Мико Лаванти, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



На встрече было отмечено, что финская корпорация хочет выйти на рынок Грузии. Что касается направлений, на встрече обсуждались такие вопросы, как развитие инфраструктуры, искусственного интеллекта и цифровой экономики в целом.



Представители министерства проинформировали вице-президента Nokia о текущей ситуации в развитии информационных технологий в Грузии, в том числе о решениях, принятых в области развития цифровой экономики и универсального интернета. Было отмечено, что Грузия намерена стать цифровым хабом в регионе, для чего реализуется ряд программ. Кроме того, основное внимание было уделено благоприятной законодательной среде, направленной на привлечение международных технологических корпораций и открытие региональных офисов в стране, что должно способствовать развитию экономики Грузии и созданию новых рабочих мест.



Во встрече также приняли участие директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели, и начальник департамента связи, информации и современных технологий министерства экономики и устойчивого развития Эка Кубусидзе.