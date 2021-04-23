Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов

Грузооборот "Грузинской железной дороги" (ГЖД) в первом квартале 2021 году вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,9 миллиона тонн. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ГЖД.

Доходы ГЖД от грузоперевозок за январь-март текущего года составили 86,8 миллиона лари (25,2 миллиона долларов), что на 14% больше, чем в прошлом году.

По информации компании, результаты первого квартала 2021 года – рекордные показатели за последние шесть лет.

Так, по данным ГЖД, выросли и контейнерные перевозки. В первом квартале рост составил до 19 тысяч TEU (3,5%). В результате, доходы компании выросли на 8% и составили 7,3 миллиона лари (2,1 миллиона долларов).

Транспортировка нефти и нефтепродуктов за отчетный период выросла на 33% – до 1,1 миллиона тонн. Доходы компании от перевозки нефтепродуктов в первом квартале составили 39,7 миллиона лари (11,5 миллиона долларов), что на 42% больше, чем в январе-марте 2020 года.

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.

По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.