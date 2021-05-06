Грузия обсуждает открытие сухопутных границ
Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
По ее словам, на сухопутных границах предположительно будут действовать те же правила въезда, что и воздушным путем.
На сегодняшний день прилетающие в Грузию иностранцы должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа. В случае длительного пребывания в Грузии эти лица в течение 3 дней проходят повторный тест за свой счет.
Свободное передвижение через сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией приостановлено с 14 марта прошлого года из-за пандемии.
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