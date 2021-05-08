Правительство Грузии профинансирует создание лаборатории по контролю качества лекарств

Национальную лабораторию лекарств, которая будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов, на первом этапе профинансирует государство, рассказала замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, на создание базовой лаборатории требуются инвестиции в размере трех миллионов долларов. Сейчас для проверки качества медикаментов Грузии приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами, отметила она.

"В этом году для нас главным приоритетом является создание лаборатории качества лекарств, которая на первом этапе будет создана за счет государства, и, конечно же, у нас есть возможность использовать и другие ресурсы. Я говорю о кредитных договорах: при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком возможно обсуждение этого вопроса при покупке оборудования. Однако на первом этапе мы рассмотрим вопрос инвестиций в инфраструктуру в рамках госпрограммы реабилитации и оснащения, чтобы лаборатория качества лекарств заработала в кратчайшие сроки", – сказала Габуния.

В конце апреля в рамках министерского часа в парламенте глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что для создания лаборатории лекарств уже мобилизован бюджет и соответствующая инфраструктура.

Качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них, отметила министр.