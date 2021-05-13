Грузия закупит модернизированную систему ПВО компании Rafael

По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе Грузия получит от израильской военной компании Rafael модернизированную систему ПВО, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Мы активно работаем над закупкой средств ПВО и модернизацией существующих систем. Мы активно работаем с представителями крупнейшей военной промышленности Израиля в этом направлении. До конца этого года мы получим модернизированную систему ПВО от [компании] Rafael» , - сказал министр обороны.

Бурчуладзе отметил, что Грузии уже есть французские радиолокационные системы наблюдения за воздушным движением, мобильный командный пункт и ракеты «Мистраль-3» с пожарными машинами.