Грузия увеличила экспорт вин в Россию

Грузия с января по апрель 2021 года экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина, из них — 17,2 миллиона в Россию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.

"По данным за январь-апрель 2021 года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина (0,75 литра), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано порядка 17,2 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 16%.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 3,3 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 9%.

Третье место заняла Польша — 1,8 миллиона бутылок. Рост экспорта грузинского вина в эту страну составил 2%.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди, который осуществлен в 22 страны мира, составил порядка 10,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 195 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 19 миллионов долларов, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт чачи - 500 тысяч долларов, что на 25% больше аналогичного периода 2020 года.

В целом за четыре месяца 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 106,3 миллиона долларов, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.