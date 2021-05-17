"Комендантский час" в Грузии сокращается

Ограничение на ночное передвижение в Грузии будет действовать с 23:00 до 5:00 утра, решение принято по итогам заседания координационного штаба по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее на протяжении полугода выходить на улицу без спецразрешения запрещалось после 9 вечера.

"Как вам известно, в Грузии действует ограничение на передвижение с 21 до 5 часов. На основании детального анализа эпидемиологической ситуации, совет принял решение о смягчении ограничения. В частности, с сегодняшнего дня ограничение на передвижение будет действовать с 23:00 до 5:00", – заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

При этом он предупредил, что в стране будет ужесточен контроль и наказание за нарушение этого ограничения.

"Это значит, что ограничение будет задействовано ровно с 23:00", – сказал Гибрадзе.

До этого первые полчаса после наступления "комендантского часа" грузинские правоохранители снисходительно относились к людям, которые возвращались домой, и ограничивались устным предупреждением вместо штрафа.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.