В Грузии выявлено 1562 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1490 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 30 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 29 685 тестов, в том числе 21 443 — с экспресс-тестом на антигены и 8 242 — с ПЦР-тестом.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 5,26%, за последние 14 дней — 4,85%, за последние семь дней — 3,72%.

В Грузии выявлен 332 441 случай заражения коронавирусом, из которых 312 349 человек выздоровели и 4499 умерли.

Всего вакцинировано 93 305 человек, за день вакцинирован 4 021 человек.

70 человек находятся в режиме карантина, 4 343 человека — под наблюдением в стационаре, 662 человека — в ковид- гостинице.

При этом 17 мая в Грузии было выявлено 504 новых случая коронавируса, выздоровели 2038 пациентов.