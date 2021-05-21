EFSE и Credo Bank поддержат сельских предпринимателей в Грузии

Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) предоставил заем в местной валюте, эквивалентный 10 млн долларов, Credo Bank, своему новому партнеру в Грузии. Это финансирование поддержит микро- и малые предприятия (ММП) в сельских районах, которые особенно нуждаются в помощи во время пандемии COVID-19, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Credo Bank наиболее активно в Грузии финансирует ММП, включая фермеров и сельскохозяйственных производителей. Благодаря ориентации на этот сегмент рынка EFSE выбрал этот банк своим партнером.



«Микро- и малые предприятия, особенно фермеры, обеспечивают две трети рабочих мест и доходов в сельских районах Грузии. Их финансовое состояние напрямую связано с устойчивостью экономики в целом», – сказал председатель правления EFSE Клаус Мёллер.



EFSE предоставляет финансирование своим партнерам в местной валюте за счет взносов Европейской комиссии в рамках инициативы EU4Business, а также Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).