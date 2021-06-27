Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия отражает общие ценности и цели ЕС и Грузии - посол ЕС

«Сегодня мы отмечаем 7-ю годовщину подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которое является надежной основой для наших тесных отношений», - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Хотя это технический документ, он отражает наши общие ценности и цели. Это ключ к выявлению потенциала для достижения цели, намеченной нами совместно.

Поздравляем с юбилеем как Грузии, так и Евросоюза! Надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по дальнейшему укреплению нашего партнерства и ещё большему сближению в ближайшие годы», - сказал Карл Харцель.