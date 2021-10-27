В Грузии за сутки выявлено более 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 337 новых случаев заражения коронавирусом, 3 137 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 53 434 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 703 281, из них 642 701 человек выздоровел, 9 873 - скончались.

В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 228 - на стационарном лечении.

По состоянию на 27 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 878 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)