В Грузии за сутки выявлено более 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 337 новых случаев заражения коронавирусом, 3 137 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 53 434 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 703 281, из них 642 701 человек выздоровел, 9 873 - скончались.
В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 228 - на стационарном лечении.
По состоянию на 27 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 878 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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