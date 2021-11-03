В Грузии за сутки выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 6 024 новых случая заражения коронавирусом, 3 818 человек выздоровели, 49 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведен 58 291 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 732 965, из них 673 640 человек выздоровели, 10 185 - скончались.
В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 546 - на стационарном лечении.
По состоянию на третье ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 868 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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