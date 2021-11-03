В Грузии за сутки выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 6 024 новых случая заражения коронавирусом, 3 818 человек выздоровели, 49 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведен 58 291 тест на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 732 965, из них 673 640 человек выздоровели, 10 185 - скончались.

В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 546 - на стационарном лечении.

По состоянию на третье ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 868 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)