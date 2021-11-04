Грузия и Испания рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между столицами

БАКУ /Trend/ - Грузия и Испания рассматривают возможность организации прямых авиарейсов между Тбилиси и Мадридом. Об этом говорилось на встрече заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с представителями авиакомпаний Air Europa и Iberia в Испании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны на встрече обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации.

Квривишвили рассказала представителям европейских авиакомпаний о темпах восстановления экономики Грузии, сделав акцент на ситуации в сферах гражданской авиации и туризма, а также о позитивных тенденциях, которые будут наблюдаться после постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

По ее мнению, возобновление с 31 октября прямых авиарейсов между Кутаиси и Барселоной способствует углублению экономических отношений между Грузией и Испанией, а открытие прямых авиарейсов между Тбилиси и Мадридом окажет положительное влияние на рост турпотока и привлечение инвестиций.

"Переговоры ведутся с обеими авиакомпаниями по вопросу запуска прямых авиарейсов из Тбилиси в Мадрид", - сказала Квривишвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)