Десять процентов сегодняшних случаев в Грузии приходится на "омикрон" - главный эпидемиолог

Наблюдается рост циркуляции нового штамма, десять процентов сегодняшних случаев уже приходится на «Омикрон», сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, международный опыт демонстрирует быстрое распространение «омиркона».

«Ожидаем, что в ближайшие две недели будет тенденция к росту. Случаев будет больше, чем было на пике предыдущих волн. Об этом говорит тот факт, что ежедневное число новых случаев в мире превысило два миллиона. Такого за два года пандемии не было. Максимальное количество за сутки составляло 800 000–900 000 случаев. Сегодня у нас уже более двух миллионов случаев ежедневно… При этом в целом ряде стран перегруженность госпитального сектора и рост смертности не наблюдаются», - сказал Гамкрелидзе.

По информации Гамкрелидзе, из всех подтвержденных в Грузии случаев «омикрона» только восьми инфицированным понадобилась госпитализация, из них в больнице на сегодня остается всего три пациента из-за сопутствующих заболеваний.

«Серьезная перегрузка ожидается в секторе первичного здравоохранения, т.е. семейных врачей. Будут усилены онлайн-клиники, чтобы все могли получить соответствующие онлайн-консультации», - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил Гамкрелидзе, бустеризация может сдержать распространения «омикрона».

«Главная рекомендация в связи с тем, что может сдержать омикрон - бустеризация. Желательно, чтобы дважды вакцинировавшиеся сделали бы бустер-прививку. Прививка является основным сдерживающим фактором. Те, кто не привит, обязательно должны вакцинироваться. Важно носить маску, которая удерживает и «Омикрон». Также соблюдать дистанцию, меры гигиены и избегать мест скопления людей.

«Омикрон» начинается с тех же симптомов. Отличается тем, что для него характерен сильный насморк, ночная потливость и боль в горле», - сказал Гамкрелидзе.