Азербайджан сократил экспорт электроэнергии в Грузию

БАКУ / Trend / - В январе-ноябре 2021 года Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (29,5 миллиона долларов) – до 24,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Таким образом, Азербайджан стал основным экспортером электроэнергии в Грузию за январь-ноябрь 2021 года. За ним следует Россия (9,8 миллиона долларов) и Турция (6,7 миллиона долларов).

По данным Коммерческого оператора электроснабжения Грузии (ESCO), Азербайджан занимает второе место среди основных экспортеров электроэнергии в Грузию за первые 11 месяцев 2021 года (528,8 миллиона киловатт-часов), следуя за Россией (1,1 миллиона киловатт-часов), в то время как Турция занимает 3-е место среди экспортеров (161,2 миллиона киловатт-часов).

Общий объем импорта электроэнергии Грузией с января по ноябрь 2021 года составил 41,1 миллиона долларов, сообщает Geostat.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)