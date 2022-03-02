В Грузии обнародован рост инфляции и индекса потребительских цен
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Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО)
Эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева - официальный представитель МИД
Зеленский заявил, что к антивоенной коалиции присоединились страны, на которые Москва не рассчитывала
Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана
В ABADA рассказали о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии и специального представителя Президента Румынии (ФОТО/ВИДЕО)