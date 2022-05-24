Грузия изучает возможность открытия сухопутной границы с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В МИД Грузии активно работают над вопросом открытия сухопутной границы с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Благодаря активному взаимодействию Азербайджана и Грузии были аннулированы правила, введенные азербайджанской стороной в отношении пассажиров, следующих воздушным транспортом из Грузии. Что касается пассажиров, путешествующих наземным транспортом, то и для них ведется работа по смягчению этих правил", - говорится в сообщении МИД.

Следует отметить, что вопрос открытия сухопутной границы между Грузией и Азербайджаном неоднократно обсуждался в ходе рабочих встреч официальных представителей двух стран.