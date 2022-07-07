Премьер Грузии встретился с президентом ЕСПЧ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вчера в Тбилиси встретился с президентом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Робертом Спано, с которым обсудил вопросы сотрудничества между судебной системой Грузии и Страсбургским судом, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

После встречи президент ЕСПЧ заявил, что «очень важно, что нам была предоставлена возможность посетить Грузию, чтобы обсудить события последнего времени и подтвердить судебной системе Грузии и властям Грузии, что ЕСПЧ и Совет Европы продолжают двигаться вперед по пути расширения сотрудничества и поддержки».

«Все это происходит в очень важное время, когда президент ЕСПЧ и национальный судья получили возможность приехать в Грузию», - добавил Спано.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, стороны также обсудили проводимую реформу правосудия. Премьер-министр отметил, что «в результате реформ, проведенных в суде за эти годы, достигнут значительный прогресс, однако этого недостаточно, и процесс реформ продолжается».