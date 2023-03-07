МВД Грузии выступило с заявлением в связи с протестом в Тбилиси

Протест возле здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраний, и приобрел насильственный характер, – говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным министерства, в течение всего дня полиция была мобилизована перед зданием парламента и обеспечивала мирное проведение акции протеста.

«Вечером, после пленарного заседания, протестующие попытались заблокировать один из входов в парламент, что не было разрешено полицией. В то же время имели место факты насилия в отношении сотрудников министерства, в том числе стрельба различными предметами в сторону правоохранителей.

В результате насильственных действий протестующих несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, была повреждена полицейская техника», - говорится в заявлении.

По данным министерства внутренних дел, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны МВД, протестующие продолжали насильственные действия, не подчинялись указаниям полиции, после чего полиция применила пропорциональную силу и спецсредства в рамках полномочий, предоставленных законом.

«Министерство внутренних дел, как ведомство, ответственное за охрану правопорядка, еще раз призывает всех граждан, организаторов и участников митинга соблюдать закон и выполнять законные требования полиции. На любое нарушение во время акции последует реагирование со стороны полиции и в рамках закона оно будет немедленно пресечено“, — говорится в заявлении.