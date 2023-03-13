В Грузии раскрыли транснациональное преступление

Генеральная прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление, в отношении трех лиц ведется уголовное преследование по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств, принадлежащих гражданам иностранного государства, а также в легализации незаконных доходов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что граждане Грузии и Нигерии при помощи электронных средств установили связь с гражданами иностранных государств, пообещали им выгодное инвестирование средств и мошенническим путем убедили перечислить иностранную валюту в эквиваленте десятков тысяч лари.

Впоследствии обвиняемые, чтобы легализовать полученные средства, разместили их на своих личных банковских счетах. Затем на эти средства они приобрели дорогостоящие автомобили и таким образом смогли легализовать 647 тысяч лари (более 250 тысяч долларов).

Следствие на основании постановления суда наложило арест на три автомобиля общей стоимостью стоимостью 360 тысяч лари (более 139 тысяч долларов), зарегистрированных на имя обвиняемых. Для конфискации арестованного имущества прокуратурой будут проведены соответствующие правовые действия.

Гражданам Грузии и Нигерии предъявлено обвинение по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии – "Групповое мошенничество в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов". Преступления наказываются тюремным заключением на срок от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет.

Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.