Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти

Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в феврале 2023 года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

По информации Объединения, в феврале 2023 года аэропорт обслужил 75 733 пассажира, тогда как в феврале 2019 года их было 47 573.

Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В феврале аэропорт обслужил 256 рейсов, на 63% больше, чем в период до пандемии, в феврале 2019 года.

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран.

В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с июня 2023 года лоукостер WIZZ AIR вернет третий самолет на базу в Кутаиси и начнет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.

С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы.

Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона.

Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.