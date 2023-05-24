Глава "Банка Грузии": Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования

Гендиректор "Банка Грузии" Арчил Гачечиладзе выразил надежду, что Национальный банк продолжит снижение ставки рефинансирования, что даст банку возможность выдавать более льготные кредиты и ускорить в стране темпы кредитования, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.

"Нацбанк снизил ставку рефинансирования, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится и позволит нам предоставлять более льготные и доступные кредиты населению", – цитирует Гачечиладзе Business Formula.

По словам Гачечиладзе, последние два года темпы кредитования отстают от темпов экономического роста, а для ускорения важно, чтобы процентные ставки снижались.

"Инфляция снизилась ниже целевого уровня в 3%, что очень радостно, поскольку немногие страны региона, включая Европу и Америку, могут позволить себе такую роскошь", – сказал Гачечиладзе.

Это позволяет Нацбанку сделать несколько более смелые шаги в плане снижения процентной ставки, добавил он.

Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.

Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7% при целевом показателе 3%.

Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию.

Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню.

Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.

Одним из главных рисков, в том числе остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами.

Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты.

Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.