Евросоюз обеспокоен ситуацией в Киркуке и намерен обсудить ее с Багдадом

Евросоюз обеспокоен ситуацией в иракском Киркуке и намерен обсудить этот вопрос с Багдадом, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Новости, поступающие из Ирака в эти часы, вызывают серьезное беспокойство. Этот вопрос не обсуждался министрами сегодня, но я немедленно после пресс-конференции пообщаюсь с премьер-министром аль-Абади о ситуации в Киркуке после референдума", - сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдской автономией провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.