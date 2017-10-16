Евросоюз обеспокоен ситуацией в Киркуке и намерен обсудить ее с Багдадом

16 октября 2017 20:29 (UTC+04:00)

Евросоюз обеспокоен ситуацией в иракском Киркуке и намерен обсудить этот вопрос с Багдадом, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Новости, поступающие из Ирака в эти часы, вызывают серьезное беспокойство. Этот вопрос не обсуждался министрами сегодня, но я немедленно после пресс-конференции пообщаюсь с премьер-министром аль-Абади о ситуации в Киркуке после референдума", - сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдской автономией провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

Azernews Newspaper
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