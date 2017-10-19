В Афганистане одиннадцать полицейских погибли при атаке талибов

Одиннадцать полицейских погибли и четверо пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на юго-западе Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

По сообщениям официальных лиц, первое нападение произошло вечером в среду в провинции Нимроз на трассе "Зарандж-Деларам". В результате нападения талибов* на пункт безопасности пять полицейских погибли, трое получили ранения.

Второй инцидент произошел ночью в провинции Фарах, где боевики "Талибана"* напали на полицейский участок.

Афганский полицейский. Архивное фото

© AFP 2017 / Jawed Tanveer

В Афганистане при взрыве автомобилей погибли более 40 военных, сообщили СМИ

Шесть полицейских погибли, один ранен. По сообщению агентства, полиции удалось ликвидировать шесть боевиков, еще восемь получили ранения.

Во вторник талибы также напали на полицейское управление в провинции Пактия. Жертвами нападения стали более 40 человек.