У НАТО появился официальный гимн

5 января 2018 05:41 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн, передает RT со ссылкой на сообщение на сайте НАТО.

Отмечается, что и раньше у организации был свой гимн, однако он не был официально утверждён. В частности, с 1989 года на мероприятиях, связанных с НАТО, исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижёром Люксембургского военного оркестра.

Как указывается на сайте, утверждённый гимн не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.

В ноябре 2017 Италия утвердила официальный гимн страны: произведение «Братья Италии» получило юридический статус спустя 71 год после начала его использования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Грузии назвали сотрудничество с США главным приоритетом страны
Грузия 27 декабря 2017 15:49
Миссия «Решительная поддержка» в Афганистане не имеет даты окончания – НАТО
Политика 26 декабря 2017 08:00
Силы НАТО утратили навыки борьбы на море - Столтенберг
В мире 24 декабря 2017 05:39
Минобороны Грузии заявило о намерении углублять сотрудничество с НАТО
Южный Кавказ 20 декабря 2017 17:16
Диалог между Беларусью и НАТО важен для укрепления мира в Европе - посол Эстонии
Беларусь 15 декабря 2017 14:31
Миссия «Решительная поддержка» в Афганистане не имеет даты окончания – НАТО
Другие страны 15 декабря 2017 11:31
НАТО приветствует поддержку Азербайджаном миссии в Афганистане
Политика 15 декабря 2017 08:00
ЕС и НАТО подпишут новый документ о военном сотрудничестве
Европа 14 декабря 2017 19:16
США поддерживают продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
США 13 декабря 2017 03:21
Полномочия генсека НАТО продлили до сентября 2020 года
В мире 12 декабря 2017 17:02
Присутствие НАТО на Ближнем Востоке не принесло пользы, заявили в Тегеране
Иран 12 декабря 2017 16:47
Истребители НАТО продолжают тренировочные полеты над Эстонией
В мире 11 декабря 2017 11:17
США твердо поддерживает членство Грузии в НАТО – Тиллерсон
Грузия 7 декабря 2017 16:29
Мобильная группа НАТО проводит учебный курс в Баку (ФОТО)
Общество 6 декабря 2017 18:01
США поддерживают членство Грузии в НАТО – Тиллерсон
Грузия 6 декабря 2017 16:57
Столтенберг поздравил Грузию с «беспрерывным прогрессом» путем проведения реформ
Грузия 6 декабря 2017 15:19
Главы МИД НАТО высказались за мирное разрешение кризиса вокруг КНДР
В мире 6 декабря 2017 15:01
В НАТО заявили об эффективности позиции альянса в отношении России
В мире 6 декабря 2017 14:04