Тренируемые США силы в Сирии не являются "новой армией"- Пентагон

Пентагон заявляет, что силы в Сирии, которые тренируют США, не являются "новой армией или пограничной службой", передает РИА Новости.



"США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ* не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах. Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Данные тренировки и силы соответствуют задачам кампании по окончательному разгрому ИГ, помогают усилиям по стабилизации и создают условия в поддержку женевского процесса под эгидой ООН", - утверждают в Пентагоне.

"Данные силы безопасности сосредоточены на внутренней деятельности: помешать боевикам ИГ бежать из Сирии и укрепить местную безопасность в освобожденных районах. Эти силы защитят местное население и помешают ИГ* начинать новые нападения против США, их союзников и партнеров, пока в Женеве решается вопрос о долговременном политическом урегулировании гражданской войны в Сирии", - говорится в сообщении Пентагона.

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

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