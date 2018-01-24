Назван самый популярный в мире смартфон

24 января 2018 20:38 (UTC+04:00)

Самым продаваемым смартфоном в мире по итогам четвертого квартала 2017 года стал iPhone X. Об этом сообщает аналитическая фирма Canalys, передает РИА Новости.

В докладе компании говорится, что Apple реализовала 29 миллионов флагманских устройств, причем семь из них - в КНР.

На рекордный объем продаж iPhone X, как полагают специалисты, повлияла возможность быстрого оформления рассрочки, а также программа обмена гаджета предыдущего поколения на новый с доплатой.

"В начале ноября Apple столкнулась с проблемой обеспечения поставок, но в том же месяце сильно нарастила производство", - рассказал эксперт Бен Стэнтон. Он указывает на то, что благодаря этому компания не только удовлетворила, но и превысила спрос на новую модель. В отчете подчеркивается, что другие смартфоны - iPhone SE, 6s, 7 и 8 - также пользуются популярностью у покупателей, которые ищут лучшего соотношения цены и качества.

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