Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту утром в четверг

22 марта 2018 13:25 (UTC+04:00)

Более тысячи мирных жителей Восточной Гуты покинули район в четверг утром, воспользовавшись гуманитарным коридором в районе населённого пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, передает РИА Новости.

"Утром 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более тысячи мирных жителей", - сказал он.

По словам Золотухина, российскими военнослужащими центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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