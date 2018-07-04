Bank of America предсказал повторение мирового кризиса 1998 года

Bank of America предупредил, что на глобальном фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов. Об этом, как передает РИА Новости, пишет Bloomberg.

На основе анализа трендов эксперты финансовой организации прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис, а в России был объявлен дефолт.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий двадцатилетней давности", — заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Все перечисленные симптомы аналитики сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Ужесточившаяся в начале того десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара, и за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

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