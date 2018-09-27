Еврокомиссия: Переговоры по Brexit продолжаются

Переговоры об условиях развода Великобритании и Евросоюза между Еврокомиссией и страной продолжаются на всех уровнях. Об этом сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает в четверг РИА Новости.

"Дискуссии идут на всех уровнях", — сказал он на брифинге.

Именно член Еврокомиссии Мишель Барнье является главным переговорщиком со стороны Евросоюза в переговорах о Brexit.

Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.

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