Еврокомиссия: Переговоры по Brexit продолжаются

27 сентября 2018 14:59 (UTC+04:00)

Переговоры об условиях развода Великобритании и Евросоюза между Еврокомиссией и страной продолжаются на всех уровнях. Об этом сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает в четверг РИА Новости.

"Дискуссии идут на всех уровнях", — сказал он на брифинге.

Именно член Еврокомиссии Мишель Барнье является главным переговорщиком со стороны Евросоюза в переговорах о Brexit.

Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.

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