Песков: планов по новой встрече Путина и Трампа пока нет

11 октября 2018 14:00 (UTC+04:00)

Информация СМИ Финляндии о подготовке новой встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки не верна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает в четверг ТАСС.

"Это (информация СМИ Финляндии) не соответствует действительности, сейчас никаких нет планов или наметок", - сказал представитель Кремля журналистам.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.

Арктический саммит по инициативе Финляндии может пройти в феврале или в конце весны 2019 года. В нем могут принять участие президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, сообщила в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Столицу Узбекистана украшают к приезду Путина
Узбекистан 14:35
Агентство нацбезопасности США ищет информацию о шпионских микрочипах из КНР
В мире 14:03
Генсек ОПЕК: Ситуация на рынке нефти зависит не только от ОПЕК+, но и от решений вне ее
Энергетика 13:57
Беларусь в 2019 году увеличит поставки мясной продукции в Россию
Беларусь 13:45
Новый экипаж МКС совершит аварийное приземление в Казахстане
Россия 13:13
В Азербайджане будут открыты филиалы трёх российских вузов - посол России
Общество 12:59
Лента новостей
Новруз Мамедов: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по углублению реформ в экономике
Политика 15:07
Хор Турецкого в Ичери шехер, или Чёрт побери (ФОТО)
Интересное 15:07
Азербайджан достиг поставленных целей как во внутренней, так и внешней политике - депутат
Политика 15:06
Из Ирана в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок
Экономика 15:05
Обнародована дата первого авиарейса в Баку из нового аэропорта в Стамбуле
Бизнес 15:03
В Грузии внедрят стратегию управления отходами
Грузия 14:57
TAP предоставит швейцарской компании доступ к привлекательным рынкам сбыта
Энергетика 14:53
Две крупные пакистанские компании заинтересованы в создании совместного отельного бизнеса в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 14:43
Правильная организация внешкольной работы в Азербайджане - важный фактор в формировании нового поколения - министр
Общество 14:38