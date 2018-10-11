Песков: планов по новой встрече Путина и Трампа пока нет

Информация СМИ Финляндии о подготовке новой встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки не верна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает в четверг ТАСС.

"Это (информация СМИ Финляндии) не соответствует действительности, сейчас никаких нет планов или наметок", - сказал представитель Кремля журналистам.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.

Арктический саммит по инициативе Финляндии может пройти в феврале или в конце весны 2019 года. В нем могут принять участие президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, сообщила в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.