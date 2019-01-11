Названа опасность дневного сна

11 января 2019 06:55 (UTC+04:00)

Сонливость в дневное время может свидетельствовать о риске развития деменции, говорится в исследовании американских медиков в журнале Science Translational Medicine, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные 119 человек старше 60 лет, испытывающих дефицит сна в глубокой фазе. Им выдали переносные электроэнцефалографические мониторы для фиксации мозговых волн.

Исследователи выяснили, что у их пациентов было повышенное содержание тау-белка, который разрушает нейроны и образует в мозге нейрофибриллярные клубки, обнаруживаемые при болезни Альцгеймера.

Отмечается, что к такому негативному эффекту привел именно недостаток сна с полноценной глубокой фазой. В основном это встречалось у тех, кто спал в дневное время суток.

Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего.

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