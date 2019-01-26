Ученые рассказали об опасности ночной работы

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что недостаток сна и ночное бодрствование ведет к повреждению структуры ДНК. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости с выводами исследователей можно ознакомиться в журнале Anaesthesia.

По данным ученых, работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, что, в свою очередь, способствует развитию серьезных хронических заболеваний.

Авторы исследования сделали свои выводы на основании опытов, которые они ставили на себе. Так, врачи, постоянно работающие в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы. Результаты анализов показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые работали днем, а ночью спокойно спали.

Ранее специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований установили, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза.

Специалисты из Европейского общества кардиологии, в свою очередь, определили оптимальную для здоровья продолжительность сна — от шести до восьми часов в сутки.

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