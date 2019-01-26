Ученые рассказали об опасности ночной работы

26 января 2019 04:50 (UTC+04:00)

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что недостаток сна и ночное бодрствование ведет к повреждению структуры ДНК. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости с выводами исследователей можно ознакомиться в журнале Anaesthesia.

По данным ученых, работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, что, в свою очередь, способствует развитию серьезных хронических заболеваний.

Авторы исследования сделали свои выводы на основании опытов, которые они ставили на себе. Так, врачи, постоянно работающие в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы. Результаты анализов показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые работали днем, а ночью спокойно спали.

Ранее специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований установили, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза.

Специалисты из Европейского общества кардиологии, в свою очередь, определили оптимальную для здоровья продолжительность сна — от шести до восьми часов в сутки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названа опасность дневного сна
В мире 11 января 06:55
В Японии начали платить сотрудникам за здоровый сон
Другие страны 23 октября 2018 12:56
Медики определили оптимальное время сна
Другие страны 27 августа 2018 08:19
Ученые рассказали об опасности слишком долгого сна
Интересное 14 июня 2018 13:55
Ученые узнали, какая погода мешает выспаться
Европа 28 мая 2017 01:12
Ученые установили, что дневной сон убивает сердце
Другие страны 16 мая 2016 04:33
Лента новостей
Число жертв прорыва дамб на юго-востоке Бразилии выросло до 50 человек
Другие страны 05:23
Помогавший Сноудену журналист займет место в парламенте Бразилии
Другие страны 04:58
Трамп и Ким Чен Ын встретятся в ближайшие 60 дней
США 03:54
Сенат США поддержал прекращение шатдауна на 35 дней
Арабские страны 02:53
В Перу пассажирский автобус упал в реку
Другие страны 02:33
Президент Франции поприветствовал ратификацию соглашения о названии Македонии
Европа 01:58
Азербайджанские и индийские авиакомпании запустят рейсы в Алматы в апреле 2019 года
Общество 01:27
ФК "Монако" объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба
Спорт 01:08
Ван Цишань: Китай за последние 70 лет нашел путь к прогрессу
Китай 00:48