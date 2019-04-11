Ученые обнаружили на Филиппинах останки древних людей неизвестного вида

11 апреля 2019 09:51 (UTC+04:00)

Международная группа ученых объявила об обнаружении на Филиппинах останков не менее трех особей, которые могут принадлежать к до сих пор не известному виду человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Результаты исследования были опубликованы в среду в журнале Nature. Элементы останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, были обнаружены в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

Как сообщается в статье, "комбинация морфологических признаков (на которую указывают найденные образцы - Прим. ред.) отличается от тех, что свойственны другим видам человеческого рода, включая Homo floresiensis и Homo sapiens". По словам ученых, это позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду, названному авторами исследования Homo luzonensis - в честь острова Лусон.

"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности, на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - говорится в статье.

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