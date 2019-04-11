В Хартуме празднуют отставку президента Судана до официального объявления

11 апреля 2019 11:27 (UTC+04:00)

В столице Судана празднуют отставку президента Омара аль-Башира еще до официального объявления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Жители Хартума вышли на улицы города с флагами, они скандируют: "Мы победили!"
По информации источника РИА Новости, армия в ближайшее время объявит о создании нового органа руководства страны.

Местные телеканалы анонсировали брифинг представителей Министерства обороны. Военные перекрыли дорогу к зданию гостелерадиокомпании страны, движение в городе затруднено. Толпы людей стекаются к зданию Генштаба Вооруженных сил.

Как сообщал al-Mayadeen, армия на экстренном заседании приняла решение об отставке Омара аль-Башира, его помощников и правительства. Однако, по словам представителей посольства Судана в Москве, у них нет информации о том, что аль-Башира сняли с поста президента.
Телеканал al-Hadath, в свою очередь, заявил о задержании экс-министра обороны страны, председателя правящей партии "Национальный конгресс" Ахмада Харуна, а также бывшего заместителя аль-Башира Али Усман Тах и членов личной гвардии президента.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года продолжаются народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но постепенно вылились в требования сменить политический режим президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

Центром протестов стал комплекс зданий Министерства обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.

Глава Минобороны Авад ибн Ауф заявил, что вооруженные силы понимают причины волнений, но не позволят ситуации в стране вылиться в хаос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция обеспокоена судьбой контрактов с Суданом - СМИ
Турция 11:12
Суданские военные объявили об отставке президента и правительства (Обновлено)
Другие страны 09:03
В Казахстане назвали сроки выдвижения кандидатов в президенты
Центральная Азия 10 апреля 14:48
США и Великобритания призвали Хартум прекратить насилие против протестующих
В мире 9 апреля 19:24
Парламент Алжира объявил пост президента вакантным
В мире 9 апреля 13:55
Звуки выстрелов слышны в ходе протестов в Хартуме
Другие страны 9 апреля 08:51
Лента новостей
Отправленная по поручению Президента Ильхама Алиева гумпомощь доставлена в Иран
Общество 11:56
Неподконтрольные съемки фильма "Жара" в Баку (ВИДЕО)
Интересное 11:53
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева распорядились о серьезном расследовании инцидента с суицидом школьницы - госкомитет
Общество 11:52
В Азербайджане может вырасти производство вина
Бизнес 11:47
Макрон отказал Лондону в более длительной отсрочке
В мире 11:46
Японский эксперт рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет людей
В мире 11:43
Граждане высоко оценивают реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым - депутат
Политика 11:35
Швейцарская компания: Эта технология преобразит высокотехнологичную отрасль в Узбекистане
Бизнес 11:23
Турция обеспокоена судьбой контрактов с Суданом - СМИ
Турция 11:12