Израильский лунный зонд разбился из-за "программной ошибки"

Израильские инженеры обнаружили намеки на то, что первый частный лунный аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны не из-за проблем в работе двигателей, а из-за зависания бортового компьютера зонда после исполнения "ошибочной команды". Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Похоже, что во время посадки в компьютер аппарата поступила неправильная команда, которая вызвала своеобразную "цепную реакцию". Она одновременно привела к отключению главного двигателя "Берешита" и помешала нам повторно включить его", — предполагают израильские инженеры.

Израильский аппарат "Берешит" был успешно выведен в космос в конце февраля на борту ракеты Falcon 9. Изначально он создавался для участия в нашумевшем конкурсе Lunar, в рамках которого частные любители космонавтики должны были создать полноценный луноход и отправить его на спутницу Земли.

За первые несколько недель после запуска "Берешит" успешно совершил все маневры, необходимые для выхода на траекторию сближения с Луной и вышел на "финишную прямую". Он вышел на стабильную лунную орбиту в начале апреля и провел серию маневров, которая подготовила его к посадке.

Это знаменательное событие должно было состояться в прошлый четверг, однако израильских любителей космоса постигла неудача на последних этапах снижения "Берешита". Примерно за три минуты до гибели зонда инженеры зафиксировали неполадки в работе бортового акселерометра, после чего двигатель аппарата отключился, а он потерял связь с Землей.

Когда израильским инженерам удалось перезапустить двигатели, скорость падения зонда выросла до 475 километров в час, и при этом он находился на высоте всего в 150 метров от поверхности Луны. Это обрекло его на гибель, так как за это время "реанимированный" главный двигатель "Берешита" физически не мог затормозить его до достаточно низкой скорости.

Предварительные итоги расследования показывают, что этот сбой носил программный, а не аппаратный характер – операционная система "Берешита" содержала в себе пока не названные ошибки, которые привели к ее зависанию и отключению двигателей. Окончательные выводы, как обещают в SpaceIL, будут опубликованы в ближайшие несколько недель.

Это далеко не первая программная ошибка, погубившая межпланетную миссию. Схожая судьба постигла японский рентгеновский телескоп "Хитоми", взорвавшийся из-за случайной опечатки и логической ошибки в коде, а также аппараты "Скиапарелли" и Mars Climate Orbiter, сгоревшие в марсианской атмосфере по схожим причинам.

Несмотря на неудачу, южноафриканский миллиардер Моррис Кан (Morris Kahn), главный спонсор и глава SpaceIL, пообещал выделить средства на постройку второй версии "Берешита" и осуществить первую частную посадку на Луну в ближайшие 2-3 года.

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, выразил желание поддержать проект и пообещал, что Тель-Авив будет активнее поддерживать начинания SpaceIL, в том числе и запуск "Берешита-2", в будущем. Вдобавок, он не исключил того, что в ближайшее время Израиль может создать свою собственную космическую программу.

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