Действующий президент Индонезии лидирует на выборах главы государства

17 апреля 2019 16:30 (UTC+04:00)

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо сохраняет лидерство на выборах главы государства. Как сообщают несколько ведущих институтов исследования общественного мнения страны, после обработки примерно 38% голосов он набирает 54-56% голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто на данный момент заручился поддержкой примерно 45-47% избирателей. Вместе с тем представители штаба оппозиционного кандидата заявили, что, согласно их подсчетам голосов на выходе из избирательных участков, Прабово набирает как минимум 55%, а Видодо - 42%. Сам кандидат также обратился к своим сторонникам с призывом не поддаваться на провокации.

Действующий президент пока воздерживается от комментариев, уточняя, что "нужно подождать несколько часов".

В Индонезии прошли в среду крупнейшие в истории прямые всеобщие выборы. Почти 193 млн избирателей могли отдать свой голос за президента, депутатов двух палат парламента, а также местных законодателей. Выборы президента проходят в один тур, для победы требуется простое большинство голосов.

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