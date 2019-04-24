Умер французский певец Дик Риверc

Французский рок-исполнитель Эрве Форнери, известный под псевдонимом Дик Риверc, ушел из жизни в день своего рождения в возрасте 74 лет. Об этом написал представитель музыканта в Twitter. По его словам, артист боролся с онкологическим заболеванием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Эрве Форнери родился 24 апреля 1945 в Ницце. Он позаимствовал псевдоним у главного героя американской драмы "Любить тебя", которого сыграл "король рок-н-ролла" Элвис Пресли.

Форнери начал музыкальную карьеру в 1961 году в составе группы Les Chats Sauvages. Спустя год артист принял решение уйти из коллектива, чтобы заняться сольным творчеством.

За 55 лет карьеры он записал 33 студийных альбома. Его последняя пластинка "Rivers" вышла 2014 году.

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