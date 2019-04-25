Facebook потеряла $3 млрд

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, понесла убытки на $3 млрд за первые три месяца 2019 года в связи с расследованием Федеральной комиссии по торговле (ФКТ). Такие данные содержатся в опубликованном в среду квартальном отчете компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общие расходы Facebook выросли к 31 марта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 80% - до $11,7 млрд. В эту сумму, как уточняется в отчете, включены $3 млрд убытков, которые компания может понести в свете ведущегося расследования ФКТ. Оно связано с передачей личных данных пользователей соцсети сторонней компании для использования в маркетинговых целях. В компании отмечают, что в конечном счете эта сумма может вырасти до $5 млрд.

При этом квартальный отчет свидетельствует также о росте доходов Facebook. Так, за первые три месяца компания заработала порядка $15 млрд по сравнению с $11,9 млрд за аналогичный период прошлого года.

"У нас был хороший квартал, наш бизнес и сообщество продолжают расти, - приводится в отчете заявление главы и основателя Facebook Марка Цукерберга. - Мы сосредоточены на создании нашего видения будущего социальных сетей, построенного на конфиденциальности, и совместной работе над решением важных проблем в сфере интернета".

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

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