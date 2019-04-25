Активисты природоохранной организации блокировали вход на Лондонскую фондовую биржу

Активисты природоохранной организации Extinction Rebellion блокировали в четверг вход на Лондонскую фондовую биржу, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Манифестанты в черных костюмах и красных галстуках блокировали вход в здание, держась за руки и приклеив себя к его стенам. Члены Extinction Rebellion, согласно распространенному ею ранее заявлению, планируют перекрыть в течение нескольких часов международный финансовый центр - лондонский Сити, блокировать там наиболее оживленные магистрали. "В разных местах Сити толпы людей перекроют движение", - уточнила официальный представитель организации.

Манифестанты для своей заключительной акции в рамках десятидневных протестов выбрали, как уточнила она, именно деловой квартал, поскольку "финансовая индустрия несет ответственность за финансирование [проектов, ведущих] к климатическим и экологических катаклизмам". "Мы призываем компании, учреждения, институты, которые потворствуют этому, сказать правду", - добавила представитель.

С начала протестов активистов природоохранной организации с 15 апреля полиция Лондона задержала более 1 тыс. человек. Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и работой правительства по борьбе с их последствиями, а также предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.

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