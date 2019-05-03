Власти Франции продлят оказание помощи коммерсантам, чей бизнес пострадал от протестов

Французские власти решили продлить действие мер поддержки коммерсантов, бизнес которых пострадал в результате акций протеста "желтых жилетов". Об этом сообщила госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы решили продлить действие пакета мер до конца июня", - сказала Панье-Рюнаше в эфире телеканала CNews. Госсекретарь напомнила, что "система, введенная в ноябре 2018 года, позволяет коммерсантам, чей бизнес пострадал от акций протеста, получать определенные послабления, а в некоторых случаях - льготы".

Ранее предполагалось, что действие пакета помощи французскому бизнесу продлится до 30 апреля. Одна из главных правительственных мер поддержки - компенсация за ущерб имуществу предпринимателей и перерыв в работе, вызванный протестными акциями. Кроме этого власти столичного региона Иль-де-Франс создали фонд поддержки предпринимателей с бюджетом в €1,5 млн, средства из которого идут на поддержку бизнеса. Еще одна из мер поддержки предпринимателей - освобождение от оплаты проезда по платным участкам дорог во Франции в течение всего 2019 года.

"На данный момент к нам обратились около 8 тыс. коммерсантов, оказавшихся в сложном положении из-за протестов, - отметила она. - Задача состоит в том, чтобы помочь коммерсантам пережить этот кризис". По словам госсекретаря, "стоимость государственных мер поддержки предпринимателей составляет около €80 млн".

В марте министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил, что нанесенный стране ущерб, по предварительным оценкам, составляет около €200 млн. В крайне затруднительном положении оказались владельцы магазинов, ресторанов и кафе, вынужденные закрывать заведения во время акций протеста.

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