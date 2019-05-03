Армия Хафтара обнаружила 60 тел в оставленной силами ПНС больнице вблизи Триполи

3 мая 2019 17:17 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара обнаружила около 60 тел в одной из больниц в окрестностях Триполи, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, трупы найдены в госпитале расположенного в 15 км южнее столицы района Эс-Сбиа, оставленного формированиями Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) под натиском наступающей группировки армии. Кому именно принадлежат тела, пока не известно.

Между тем, как сообщила некоторое время назад пресс-служба ЛНА, более 50 убитых боевиков обнаружены в различных кварталах Эс-Сбиа, а также ряде других отбитых у противника мест после того, как из них отступили проправительственные силы.

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